В Министерство образования Украины заползла змея (видео)

Ползающую живность возле учреждения, увидели сами педагоги и позвали на помощь нацгвардейца, который охраняет территорию.

В день, когда в Министерстве образования Украины назначили нового руководителя, к зданию ведомства приполз экзотический гость.

И переполошил чуть ли не всех работников. Как ловили змею, ядовитая ли она, и что с ней будет дальше, говорится в сюжете ТСН.

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Ползающую живность возле учреждения, увидели сами педагоги и позвали на помощь нацгвардейца, который охраняет территорию. Тот поймал змею за хвост с помощью палки.

Потом ее передали работнику столичного террариума Ивану Неижку, который рассказал, что это, оказывается, гондурасский уж. Он не ядовитый.

Как сообщал ранее УНИАН, ядовитая змея гадюка укусила 12-летнего мальчика в Харьковской области. Ребенок с родителями отдыхали на реке. Состояние школьника после укуса гадюки оказался тяжелым - он был в сознании, однако едва дышал.

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