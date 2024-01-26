Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо законодателям, где указал, что финансирование помощи Украине и безопасности границы не имеет шансов быть принятым.
В частности, Джонсон в письме отметил, что "Сенат не способен достичь соглашения. Если слухи о содержании чернового соглашения верны, законопроект будет нежизнеспособным в Палате представителей в любом случае".
Джонсон добавил, что Палата представителей вскоре объявит импичмент министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу, в обязанности которого входит и безопасность границ страны.
Спикер обвинил президента Байдена и Майоркаса в игнорировании и подрыве иммиграционных законов США.
Американские СМИ отметили, что вопрос иммиграции стал одной из главных тем предвыборной гонки в кампании экс-президента Дональда Трампа.
Помощь США Украине
Конгресс приблизился к соглашению, целью которого является разблокировка выделения помощи Украине, поскольку в законодательном органе США согласовали текст касательно безопасности границы с Мексикой.
По словам республиканцев, кандидат в президенты США Дональд Трамп блокирует соглашение ради выборов, а потому помощи Киеву от Вашингтона может не быть.