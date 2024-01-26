Он высказал мнение, что Сенат не способен достичь соглашения по этому вопросу.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо законодателям, где указал, что финансирование помощи Украине и безопасности границы не имеет шансов быть принятым.

В частности, Джонсон в письме отметил, что "Сенат не способен достичь соглашения. Если слухи о содержании чернового соглашения верны, законопроект будет нежизнеспособным в Палате представителей в любом случае".

Джонсон добавил, что Палата представителей вскоре объявит импичмент министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу, в обязанности которого входит и безопасность границ страны.

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Спикер обвинил президента Байдена и Майоркаса в игнорировании и подрыве иммиграционных законов США.

Американские СМИ отметили, что вопрос иммиграции стал одной из главных тем предвыборной гонки в кампании экс-президента Дональда Трампа.

Помощь США Украине

Конгресс приблизился к соглашению, целью которого является разблокировка выделения помощи Украине, поскольку в законодательном органе США согласовали текст касательно безопасности границы с Мексикой.

По словам республиканцев, кандидат в президенты США Дональд Трамп блокирует соглашение ради выборов, а потому помощи Киеву от Вашингтона может не быть.

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