Основателю NEXTA может грозить исключительная мера наказания.

По словам Александра Лукашенко, основателю оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу, задержанному 23 мая в Минске, действительно грозит смертная казнь - за действия на Донбассе.

"...людей убивали они там, на Донбассе, и кричал (Протасевич - УНИАН) в самолете, что ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии - и это уже совсем другая ситуация", - заявил Лукашенко на встрече с правительством, сообщает телеканал "Дождь".

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Читайте также"Меня просто подставили": опубликовано новое видео допроса основателя NEXTA ПротасевичаОднако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Пассажиры рассказывали, что перед посадкой борта в Минске Протасевич запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, сказал, что "здесь меня ждет смертная казнь". О смертной казни упоминала и сама NEXTA после задержания Протасевича. Однако бывший редактор NEXTA проходил в Беларуси обвиняемым по трем статьям, и ни по одно из них не предусмотрена исключительная мера наказания.

Позже стало известно, что так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" расследует возможное участие Протасевича в военных действиях на востоке Украины в составе батальона "Азов". Она обратилась к Беларуси с просьбой выдать задержанного Протасевича "для проведения следственного эксперимента", так как якобы была установлена причастность основатели NEXTA к обстрелу мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры. Александр Лукашенко заявил, что "следователи из Донбасса" могут провести допрос.

Согласно так называемой Конституции и Уголовному кодексу "ЛНР", там нет смертной казни. Однако такое наказание предусмотрено у террористов из "ДНР", хотя, по данным СМИ, в действие на оккупированной территории Донецкой области оно также не приводится.

При этом по словам отца Протасевича, его сын был на Донбассе как журналист. О работе Протасевича на Донбассе говорил и бывший командир "Азова" Александр Билецкий. Он отмечал, что Роман вместе с "Азовом" и другими военными частями "боролся против оккупации Украины", но "его оружием как журналиста был не автомат, а слово".

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Автор: Катерина Комолова