"Генпрокуратура ЛНР" просила Беларусь выдать им журналиста.

Александр Лукашенко заявил, что "следователи из Донбасса" могут провести допрос задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича.

Об этом он заявил в ходе совещания по сотрудничеству с Россией, пишет РИА Новости.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у следователей - ред.) будут вопросы к ним - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко: Россия поставит Беларуси современное вооружениеТакже он прокомментировал слова Протасевича о том, что в Беларуси ему грозит смертная казнь.

"Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - отметил Лукашенко.

Ранее "генеральная прокуратура ЛНР" обратилась к Беларуси с просьбой выдать им Протасевича "для проведения следственного эксперимента".

Задержание Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой Софией Сапегой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Позже КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Он был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, который освещает политические события в Беларуси.

Осенью 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

Российские СМИ распространили информацию об участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне «Азов». Окружение парня обвинения отвергло. Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий подчеркнул, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.

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Автор: Людмила Жерновская