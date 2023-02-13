По его словам, "отсидеться" не получится.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что странам-членам ОДКБ нужно занять одну позицию по войне в Украине.

В разговоре с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым он сказал, что странам придется "находить компромисы", чтобы пройти "тяжелый период".

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего такого. Так не будет... Придёт время, буквально уже завтра, когда нужно будет определяться, занимать определенную позицию", - сказал Лукашенко.

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Кто входит в ОДКБ

Как известно, Организация Договора о коллективной безопасности была создана в 2002 году. В нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В ноябре премьер Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявив, что он недоработан.

В октябре власти Кыргызстана решили отменить учения ОДКБ на своей территории.

В начале этого года стало известно, что Армения отказала российскому диктатору Путину в проведении очередных учений ОДКБ, назвав это не нецелесообразным.

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