Диктатор подчеркнул, что это касается не только Украины, но и других соседних стран.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России, но только в одном случае.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", — заявил диктатор во время пресс-конференции, информирует БелТА.

Более того, ближайший соратник Путина подчеркнул, что его угрозы касаются не только Украины, но и других стран-соседей.

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Угроза со стороны Беларуси

Режим Александра Лукашенко не перестает подыгрывать диктаторскому режиму Путина. По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется.

В то же время украинская разведка считает, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

Беларусь в 2023 году начинает строить новый полигон и военный городок в Гомельской области, граничащий с Украиной.

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