Отмечается, что президент Беларуси не хочет предпринимать суицидальных действий.

В ГУР заявили, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

Представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона пояснил, что слухи о якобы вторжении Беларуси, являются лишь частью психологической операции России.

Украинской разведке все известно о белорусском президенте и режиме в стране. В частности, о количестве ударной группировки, готовности сил, средств и других моментах, которые позволяют утверждать об отсутствии угрозы. Однако, если ситуация изменится, то Украина готова и уже отработала все возможные сценарии.

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"В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова, рассказывал как любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий", - отметил Юсов.

Угроза со стороны Беларуси

Разведданные стран Запада и Украины свидетельствуют о том, что страна-агрессор готовится к новому этапу эскалации. Одним из возможных направлений является Беларусь, которую сейчас РФ использует для тренировки мобилизованных с последующей их отправкой в Украину, а также для переброски техники.

По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск возле украинской границы.

Представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что США также пока не видят подтверждений относительно намерений белорусской армии вторгнуться в Украину.

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