Ливанское государство находится в состоянии полураспада, блэкауты здесь происходят не впервые, но этот, вероятно, будет худшим.

В Ливане наступил полный блэкаут. Последняя электростанция страны прекратила работу из-за нехватки горючего. Об этом сообщает издание This is Beirut.

Отмечается, что ливанская электроэнергетическая компания Electricité du Liban (EDL) с 27 июля принимала профилактические меры и неоднократно предупреждала о критической ситуации. 7 августа остановилась крупная электростанция Дейр Аммар, а сегодня днем электростанция Захрани.

В результате Ливан сейчас находится в полной темноте. Без электричества остались также стратегические объекты и критическая инфраструктура Ливана: аэропорт и морской порт Бейрута, водяные насосы, канализационные системы, тюрьмы и другие важные объекты.

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"[Электростанции] будут оставаться бездействующими, пока соответствующие органы власти не решат вопрос поставки дизельного топлива EDL через иракское соглашение об обмене или из других источников", - пишет издание.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Валид Фаяд работает над поиском решений, тогда как поставка первой партии дизельного топлива ожидается не ранее первой недели сентября. По словам министра, текущие политические споры в правительстве мешают решению проблемы.

"Что касается обязательств Ирака по поставкам топлива, он подтвердил, что они остаются в силе, но бездействие парламента Ливана приостановило поставки", - пишет This is Beirut.

Проблемы Ливана со светом

Производство электроэнергии в Ливане полностью зависит от двух электростанций - Дейр Аммар и Захрани. В стране есть еще две электростанции - Джие и Зоук - но они находятся в ремонте.

Захрани и Дейр Аммар ежемесячно получали дизельное топливо по сложной схеме. Согласно ей Ливан по межправительственному соглашению получал топливо из Ирака. Однако из-за высокого содержания серы иракское топливо нельзя использовать непосредственно на ливанских электростанциях. Таким образом, Ливан затем обменивал иракский дизель на топливо от других поставщиков.

Из-за значительной степени политического и религиозного антагонизма между различными частями ливанского общества и политикума государство находится в перманентном политическом и экономическом кризисе. Из-за этого Ливан регулярно имеет проблемы с генерацией электроэнергии. В августе 2023 года страна также была полностью обесточена из-за неуплаты долгов компании-оператору.

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