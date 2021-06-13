Лидеры стран "Большой семерки" призывают РФ прекратить "дестабилизирующее поведение и пагубную деятельность".

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) обратились к России за применение химического оружия и кибератак.

Об этом говорится в коммюнике саммита лидеров G7, которые встретились на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле.

Лидеры G7 подтвердили интерес к развитию стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжат взаимодействовать с РФ в тех направлениях, которые имеют общий интерес.

"Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить ее дестабилизирующее поведение и пагубную деятельность, включая ее вмешательство в демократические системы других стран, и выполнять ее международные обязательства по правам человека", - подчеркнули лидеры G7.

"Мы призываем Россию срочно расследовать и убедительно объяснить применение химического оружия на ее территории, прекратить систематическое подавление независимого гражданского общества и медиа", - говорится в коммюнике.

Также лидеры "Большой семерки" призывают РФ установить, прекратить деятельность и привлечь к ответственности тех, кто на ее территории осуществляет хакерские атаки с помощью вирусного программного обеспечения для вымогательства данных, злоупотребляет виртуальными валютами для отмывания средств вследствие хакерских атак, а также осуществляет другие киберпреступления.

Читайте такжеThe Telegraph: Европа никак не поймет, что она уже на войне с Россией

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко