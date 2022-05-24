В российской власти есть понимание или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе президентом РФ не будет Владимир Путин.
Во власти все чаще обсуждают тему "будущего после Путина", пишет "Медуза", ссылаясь на источники близкие к правительству и Администрации президента.
По данным собеседников, в Кремле даже негласно обсуждаются фигуры преемников главы государства.
"…Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко", - отметили источники.
Ранее "Медуза", ссылаясь источники, близкие к Кремлю, писала, что среди элит в России очень много недовольных Владимиром Путиным из-за войны в Украине.
Журналисты узнали, что в России президентом недовольны и те, кто хочет мира, и сторонники продолжения боевых действий.
Ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев говорил, что если в стране вместо Путина к власти придет его конституционный преемник - премьер Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить войну в Украине.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Немецкий депутат назвал две причины жестокости солдат России в Украине
- Депутат Бундестага спрогнозировал сценарий завершения войны в Украине
- Российский политолог назвал последнюю надежду Москвы насчет войны с Украиной