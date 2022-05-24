Во власти в РФ все чаще обсуждается тема "будущего после Путина", выяснили журналисты.

В российской власти есть понимание или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе президентом РФ не будет Владимир Путин.

Во власти все чаще обсуждают тему "будущего после Путина", пишет "Медуза", ссылаясь на источники близкие к правительству и Администрации президента.

По данным собеседников, в Кремле даже негласно обсуждаются фигуры преемников главы государства.

"…Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко", - отметили источники.

Ранее "Медуза", ссылаясь источники, близкие к Кремлю, писала, что среди элит в России очень много недовольных Владимиром Путиным из-за войны в Украине.

Журналисты узнали, что в России президентом недовольны и те, кто хочет мира, и сторонники продолжения боевых действий.

Ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев говорил, что если в стране вместо Путина к власти придет его конституционный преемник - премьер Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить войну в Украине.

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