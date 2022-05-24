В РФ президентом недовольны "ястребы", выяснили журналисты.

В Российской Федерации из-за войны в Украине среди элит очень много недовольных лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Российским лидером недовольны и те, кто хочет мира, и сторонники продолжения войны ("ястребы"), пишет "Медуза", ссылаясь на близкие к Кремлю источники.

"Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций, с такими санкциями жить нормально нельзя. "Ястребов" не устраивают темпы "спецоперации". Они думают, что можно действовать решительнее", - сообщил источник.

Источники журналистов, близкие к Администрации президента РФ, уточнили, что "ястребы" (в первую очередь, силовики) считают, что необходимо действовать жестче - провести широкую мобилизацию резервистов, воевать "до победы" - идеальным для них вариантом является захват Киева.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Кремль не объявлял войну нашей стране - российские власти назвали широкомасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в том числе для "денационализации" украинцев.

Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже обстреливал и жилье гражданских. Ряд стран мира, в частности, США, государства-члены Евросоюза и Канада ввели против России новые санкции, крупные компании начали прекращать сотрудничество с российской стороной.

Британская газета The Telegraph писала, что РФ превратилась в третьесортное государство, а ее президент стал самым одиноким человеком на Земле.

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