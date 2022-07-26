Газовый спор является последним повышением ставок в кризисе из-за российского вторжения в Украину.

Кремль, вероятно, будет поддерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне до тех пор, пока продолжается война в Украине, и усиливая давление на Европейский Союз из-за его жесткой позиции в отношении российского вторжения.

Источники, близкие к Кремлю, заявили журналистам Bloomberg, что при условии затяжной войны, континент, традиционно являющийся крупнейшим экспортным рынком России, может зимой остаться без топлива.

"Публично Россия заявляет, что технические проблемы, такие как отсутствие документов и техническое обслуживание турбины, вынудили ее сократить поставки в последние недели. Но на самом деле Кремль использует сбои в "Северном потоке", своем основном оставшемся трубопроводе, снабжающем Европу, чтобы поднять политический накал на тамошних лидеров, чтобы те пересмотрели болезненные санкции, которые они ввели, и свою поддержку Киева, заявили люди, выступая при условии анонимности для внутренних обсуждений", - говорится в материале издания.

Они ожидают, что Кремль и "Газпром", государственный газовый гигант, продолжат находить причины для ограничения потоков, не позволяя европейским потребителям наращивать поставки, необходимые им для удовлетворения спроса зимой. Чиновники ЕС уже предупреждают о серьезных экономических потрясениях, если потоки не возобновятся, и призывают потребителей сократить использование жизненно важного топлива.

Журналисты отмечают, что газовый спор является последним повышением ставок в кризисе из-за российского вторжения в Украину и показывает готовность Кремля отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов для достижения своих геополитических целей. По словам человека, знакомого с ситуацией, "Газпром" проанализировал возможное влияние отключения, которое продлится до следующего года, и нашел способы ограничить финансовый ущерб благодаря росту цен и доходов в этом году.

В частном порядке некоторые в Кремле выразили удивление тем, что президент Владимир Путин не предпринял более оперативных действий, чтобы перекрыть потоки газа, учитывая введение Европой широкомасштабных санкций против России и поставок оружия в Украину, сказал один из источников. Россия, по словам людей, использует свои энергетические рычаги в качестве политического инструмента для ответных мер.

Европа на сегодняшний день является крупнейшим экспортным рынком газа для России, и блок зависит от своего восточного соседа примерно на треть своего импорта. Во вторник страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа на 15% этой зимой в рамках подготовки к дальнейшим перебоям в поставках. По данным Европейской комиссии, прекращение потоков в ЕС может сократить ВВП ЕС на 1,5%, если зима будет холодной и спрос не будет сокращен.

По словам одного человека, знакомого с ситуацией, технические проблемы реальны, но "Газпром" все еще может поставлять большие объемы по "Северному потоку", откладывая плановое техническое обслуживание некоторых турбин. Это создаст дополнительные риски для работы газопровода, и Россия не видит причин для этого, учитывая жесткую позицию Европы в отношении Украины, сказал источник.

"Это может привести к обратным результатам", — сказала Оксана Антоненко, директор Control Risks в Лондоне. По ее словам, действия России ускорят шаги ЕС по диверсификации поставок российского газа и лишат Кремль ключевого рынка, который он не скоро сможет заменить.

Напомним, украинское правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций "Нафтогаза".

Вас также могут заинтересовать новости: