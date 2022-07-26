Кремль, вероятно, будет поддерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне до тех пор, пока продолжается война в Украине, и усиливая давление на Европейский Союз из-за его жесткой позиции в отношении российского вторжения.
Источники, близкие к Кремлю, заявили журналистам Bloomberg, что при условии затяжной войны, континент, традиционно являющийся крупнейшим экспортным рынком России, может зимой остаться без топлива.
"Публично Россия заявляет, что технические проблемы, такие как отсутствие документов и техническое обслуживание турбины, вынудили ее сократить поставки в последние недели. Но на самом деле Кремль использует сбои в "Северном потоке", своем основном оставшемся трубопроводе, снабжающем Европу, чтобы поднять политический накал на тамошних лидеров, чтобы те пересмотрели болезненные санкции, которые они ввели, и свою поддержку Киева, заявили люди, выступая при условии анонимности для внутренних обсуждений", - говорится в материале издания.
Они ожидают, что Кремль и "Газпром", государственный газовый гигант, продолжат находить причины для ограничения потоков, не позволяя европейским потребителям наращивать поставки, необходимые им для удовлетворения спроса зимой. Чиновники ЕС уже предупреждают о серьезных экономических потрясениях, если потоки не возобновятся, и призывают потребителей сократить использование жизненно важного топлива.
Журналисты отмечают, что газовый спор является последним повышением ставок в кризисе из-за российского вторжения в Украину и показывает готовность Кремля отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов для достижения своих геополитических целей. По словам человека, знакомого с ситуацией, "Газпром" проанализировал возможное влияние отключения, которое продлится до следующего года, и нашел способы ограничить финансовый ущерб благодаря росту цен и доходов в этом году.
В частном порядке некоторые в Кремле выразили удивление тем, что президент Владимир Путин не предпринял более оперативных действий, чтобы перекрыть потоки газа, учитывая введение Европой широкомасштабных санкций против России и поставок оружия в Украину, сказал один из источников. Россия, по словам людей, использует свои энергетические рычаги в качестве политического инструмента для ответных мер.
Европа на сегодняшний день является крупнейшим экспортным рынком газа для России, и блок зависит от своего восточного соседа примерно на треть своего импорта. Во вторник страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа на 15% этой зимой в рамках подготовки к дальнейшим перебоям в поставках. По данным Европейской комиссии, прекращение потоков в ЕС может сократить ВВП ЕС на 1,5%, если зима будет холодной и спрос не будет сокращен.
По словам одного человека, знакомого с ситуацией, технические проблемы реальны, но "Газпром" все еще может поставлять большие объемы по "Северному потоку", откладывая плановое техническое обслуживание некоторых турбин. Это создаст дополнительные риски для работы газопровода, и Россия не видит причин для этого, учитывая жесткую позицию Европы в отношении Украины, сказал источник.
"Это может привести к обратным результатам", — сказала Оксана Антоненко, директор Control Risks в Лондоне. По ее словам, действия России ускорят шаги ЕС по диверсификации поставок российского газа и лишат Кремль ключевого рынка, который он не скоро сможет заменить.
Напомним, украинское правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций "Нафтогаза".