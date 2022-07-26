Должностные лица "Нафтогаза" не получили разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций.

Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций "Нафтогаза".

Об этом говорится в заявлении компании.

Кабмин распоряжением обязал должностных лиц компании совершать любые действия по еврооблигациям только после отдельного согласования правительства.

Во исполнение решения правительства, руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием, заявили в компании. В НАК сообщили, что на ее счетах есть достаточно средств для выплат по еврооблигациям. Также в компании заявили, что описали "риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и в случае "жесткого дефолта" по "еврооблигациям компании".

Должностные лица "Нафтогаза" не получили разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года).

"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку неисполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, Кабмин своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашения $350 млн долга с процентами.

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