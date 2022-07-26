Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций "Нафтогаза".
Об этом говорится в заявлении компании.
Кабмин распоряжением обязал должностных лиц компании совершать любые действия по еврооблигациям только после отдельного согласования правительства.
Во исполнение решения правительства, руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием, заявили в компании. В НАК сообщили, что на ее счетах есть достаточно средств для выплат по еврооблигациям. Также в компании заявили, что описали "риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и в случае "жесткого дефолта" по "еврооблигациям компании".
Должностные лица "Нафтогаза" не получили разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года).
"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку неисполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, Кабмин своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашения $350 млн долга с процентами.