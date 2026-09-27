Конфликт Украины и Польши из-за УПА - это выигрышный билет для Путина, - WSJ

Кремль ухватится за любую новую возможность, чтобы еще больше осложнить отношения между двумя странами.

И Варшава, и Киев называют своим общим врагом Россию, однако не могут договориться о том, как разобраться с собственным болезненным прошлым. Как пишет The Wall Street Journal, конфликт из-за Украинской повстанческой армии, представителей которой в Украине чтят как героев, а в Польше – воспринимают как виновников массовых казней, ухудшает отношения между двумя странами, предоставляя России удобный повод для того, чтобы вбить между ними клин.

Как отмечает издание, Москва уже использует тот факт, что Украина героизирует УПА, для обоснования заявлений президента Владимира Путина о том, что он начал войну ради "денацификации" Украины. В прошлом месяце Генеральная прокуратура России объявила УПА и другие партизанские формирования коллаборационистами и военными преступниками.

Почти несомненно, что Кремль ухватится за любую новую возможность, чтобы еще больше осложнить отношения между Украиной и Польшей – страной, чья поддержка стала одной из основ обороноспособности Киева за последние четыре с половиной года, пишет WSJ.

Видео дня

"Один из уроков истории таков: когда поляки и украинцы не могут найти общий язык, выигрывает Москва", – заявил Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и эксперт Atlantic Council.

Этой весной президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинскому подразделению имя в честь УПА, но что Польша крайне резко отреагировала. Варшава назвала это решение серьезным шагом назад в длительном процессе примирения, а глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей польской награды.

В ответ Зеленский пропустил польскую конференцию, посвященную послевоенному восстановлению Украины. Польша заявила, что будет блокировать заявку Украины на вступление в ЕС до тех пор, пока Киев будет настаивать на чествовании УПА.

С тех пор обе стороны пытаются снизить градус напряженности. Зеленский пообещал открыть доступ к архивам украинских спецслужб для исследователей и дать разрешение на проведение новых эксгумаций на Волыни. Недавно Варшава объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 50 миллионов долларов; также продолжаются переговоры о поставке Украине истребителей МиГ-29.

При этом представители европейских стран, а также официальные лица Польши и Украины предупреждают, что такие разногласия не идут на пользу ни одной из сторон.

"Украине необходима военная помощь Польши для борьбы с Россией, а Польше нужны украинские технологии производства беспилотников для укрепления собственной обороны на случай будущих угроз", - подчеркивает WSJ.

Отношения между Украиной и Польшей

В Польше в последнее время усилились антиукраинские настроения со стороны националистических и праворадикальных сил, а количество преступлений на этнической почве против граждан Украины заметно возросло.

Кроме того, новые данные Евростата ясно свидетельствуют о том, что часть украинских военных беженцев в последнее время покидает Польшу.

В то же время спикер МИД Украины Григорий Тихий отметил, что самый критический момент в украинско-польских отношениях уже позади. В МИД призывают отдельных польских политиков не делать антиукраинских заявлений для достижения собственных электоральных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: