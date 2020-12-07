Соответствующее заявление генпрокурор Польши Збигнев Зебро направил в Конституционный суд страны.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро требует делегализации Коммунистической партии Польши.

Соответствующее заявление Зебро направил в Конституционный суд, пишет Польское радио со ссылкой на пресс-службу Государственной прокуратуры Польши.

"Эти шаги приняты в ответ на ходатайство физических лиц, которые обращали внимание, что Коммунистическая партия Польши в своей программе и действиях возвращается к практикам и тоталитарным методам коммунизма. А это противоречит Конституции Польской Республики", - говорится в сообщении.

Как отмечает Государственная прокуратура Польши, в соответствии с параграфом 13 Конституции Польши "запрещается существование и деятельность политических партий и других организаций, которые в своих программах ссылаются и возвращаются к тоталитарным методам и практикам деятельности коммунизма, фашизма и нацизма".

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Как сказано в Конституции Польши, "запрещается существование политических парий, программа или деятельность которых предполагает расовую ненависть, этническую нетерпимость, допускает применение насилия с целью получения власти или влияния на государственную политику, а также если эти партии предусматривают засекречивание своих структур или членства".

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Автор: УНИАН