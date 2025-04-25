РФ пытается давить на Украину на фоне переговоров, считает эксперт.

Во время российского удара по Киеву 24 апреля оккупанты уже не впервые использовали северокорейские ракеты KN-23, однако сейчас они работают над тем, чтобы улучшить точность их попадания. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Это такой аналог Искандеров. Но отличается малой точностью и большей мощностью. В два раза больше, боевая часть под тонну. Можно представить, какие последствия применения. И в последнее время работают инженеры российские и северокорейские для того, чтобы увеличивать точность попадания", - сказал Романенко.

Он также добавил, что использование россиянами северокорейских ракет свидетельствует о недостатке у врага собственных аналогов баллистики. Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что РФ умышленно нанесла этот удар на фоне мирных переговоров.

Видео дня

"Это делалось с целью давления на военно-политическое руководство нашей страны и на граждан, просто киевлян. Влияние для них принципиально. Тем более в подходе, что мы не признаем юридически переход наших земель к России", - добавил Романенко.

Удар РФ по Киеву: что надо знать

В ночь на 24 апреля российские захватчики нанесли массированный удар, одной из целей атаки стал Киев. Вражеская ракета попала в многоэтажку. В ГСЧС после окончания разборов завалов сообщили, что из-за атаки врага погибли 12 человек. Еще 87 пострадали.

По словам Владимира Зеленского, во время атаки, РФ использовала для удара в том числе и северокорейские ракеты. Он добавил, что КНДР получила возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным.

Вас также могут заинтересовать новости: