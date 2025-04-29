В Китае не стали подробно комментировать официальное признание участия войск КНДР в войне Российской Федерации против Украины.

Представителя Министерства иностранных дел во время пресс-конференции спросили, считает ли Пекин, что введение северокорейских войск будет способствовать завершению войны. Он ответил, что КНР неоднократно высказывала свою позицию относительно двусторонних контактов между Россией и Северной Кореей, а ее мнение относительно войны является последовательным и четким.

На вопрос, будет ли Китай оказывать давление на Северную Корею, чтобы она не отправляла войска в Россию и "не подливала масла в огонь", представитель МИД дал аналогичный ответ.

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Также ему напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если Китай действительно хочет "отсутствия последствий на поле боя", то должен повлиять на КНДР. Он ответил так:

"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была очень четкой и последовательной. Мы всегда активно выступали за прекращение огня, чтобы остановить войну, склонить к миру и способствовать переговорам".

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