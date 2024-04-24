Пхеньян направляет в Тегеран делегацию самого высокого уровня впервые с 2019 года.

Северная Корея примерно за пять лет направила в Иран делегацию самого высокого уровня, поскольку США выразили обеспокоенность тем, что продажа оружия из Пхеньяна и Тегерана способствовала разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке и войне России в Украине.

В редком публичном отчете о поездке официальное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что северокорейская делегация во главе с министром внешних экономических связей Юн Чон Хо во вторник выехала из Пхеньяна в Тегеран. Юн посетил Россию в начале апреля и широко фигурировал в государственных СМИ как ключевой игрок в торговле между Пхеньяном и Москвой, пишет Bloomberg.

Хотя Северная Корея вряд ли раскроет дальнейшие подробности поездки, она подчеркивает военное сотрудничество между двумя странами и их неповиновение США на протяжении многих лет. В последний раз Северная Корея отправляла высокопоставленного члена своего парламента в Иран в 2019 году.

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"Война на Украине проложила путь к сотрудничеству между Северной Кореей и Ираном. Северная Корея сейчас отправляет экономическую делегацию, но это станет началом более широкого военного сотрудничества между ними", - сказал Пан Кил Джу, профессор-исследователь Корейского университета.

Хотя не было никаких конкретных обвинений в недавних поставках оружия между Северной Кореей и Ираном, есть предметы, которые каждый мог бы желать друг от друга. Северная Корея, испытывающая энергетические затруднения, может извлечь выгоду из иранской нефти и, возможно, будет стремиться приобрести беспилотники, подобные тем, которые Тегеран отправил в Россию, сказал эксперт по вооружениям Лами Ким, добавив, что ядерная программа Ирана может получить импульс от северокорейских технологий.

"Дальнейшее военное сотрудничество между двумя странами весьма вероятно", - сказал Ким, профессор исследований безопасности в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований безопасности Дэниела К. Иноуе.

Со своей стороны - и несмотря на недавнюю утечку взломанных документов, которая указывает на обратное - Иран неоднократно отрицал продажу России беспилотников для использования на Украине, но заявил, что отправил "небольшое количество" перед вторжением в феврале 2022 года.

Москва и Пхеньян отвергли обвинения в поставках оружия, несмотря на множество спутниковых фотографий, опубликованных исследовательскими группами и правительством США, показывающие поток оружия из Северной Кореи в Россию, а затем на склады боеприпасов недалеко от границы с Украиной.

Сотрудничество Ирана и КНДР

США уже давно обвиняют Иран и Северную Корею в военном сотрудничестве в ракетной и ядерной областях, которое продолжалось с 1980-х годов по первое десятилетие 2000-х годов. В последние годы он снизился из-за санкций, а также развития внутреннего производства оружия в обеих странах.

Вашингтон обвинил этих двоих в нарушении санкций за отправку оружия в Россию для ее войны на Украине. Во время визита в Южную Корею в этом месяце посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в обмен на оружие Москва предлагает поддержку, которая помогает оружейным программам Северной Кореи и Ирана.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента по Северной Корее Юнг Пак заявил в интервью на этой неделе, что сейчас существует реальный риск, что громкий характер отношений Северной Кореи с Россией может сделать ее вооружения более привлекательными для других групп по всему миру.

На прошлой неделе шпионское агентство Южной Кореи опубликовало редкое предупреждение о сотрудничестве между Ираном и Северной Кореей, заявив, что существует вероятность того, что Пхеньян мог помочь Ирану в его нападении на Израиль. Южная Корея ранее заявила, что северокорейское оружие использовалось ХАМАС, признанной США террористической группировкой, против Израиля, поскольку война в секторе Газа затягивается.

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