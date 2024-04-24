В то же время враг значительно активизировал и усилил аэроразведку - за сутки зафиксирован пролет 236 разведывательных БпЛА.

На Ореховском и Херсонском направлении российские оккупационные войска продолжают штурмовать ВСУ, но только за сутки оккупанты потеряли более сотни солдат и десятки единиц вооружения и техники, в частности две установки "Град", 11 пушек и антенну спутниковой связи "Аурига-1.2В".

По данным Сил обороны юга, на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов: 2 - в районе Старомайорского и 3 - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было 3 бесполезных штурма в районе Крынок. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

"Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - отмечают украинские военные.

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В течение суток они получили подтверждение о том, что за это время на указанных двух направлениях уменьшилось на 111 оккупантов и 53 единицы вооружения и военной техники противника. В частности пущено на металлолом 2 системы реактивно-залпового огня "Град", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", 28 единиц автобронетехники, 11 пушек, разведывательный БпЛА "Зала", радиолокационную станцию, антенну радиоэлектронной борьбы и новейшую для РФ антенну спутниковой связи "Аурига-1.2В", обеспечивающую скоростную спутниковую связь между подразделениями. Еще разбиты 4 лодки и 3 аэрофотостанции, уничтожено 3 места хранения боеприпасов, блиндаж, полевой склад материально-технических средств, полевой пункт заправки.

В то же время за прошедшие сутки в операционной зоне враг значительно активизировал и усилил аэроразведку - зафиксирован пролет 236 разведывательных БпЛА.

В течение боевых суток оккупанты на Ореховском направлении нанесли 3 авиационных удара с применением 2 управляемых авиабомб и около двух десятков неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении враг применил около пяти десятков неуправляемых авиационных ракет.

По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей агрессор задействовал 286 FPV-дронов, 14 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 298 осколочных боеприпасов. В результате, на Николаевщине повреждена автомобильная техника промышленного предприятия, гражданские автомобили и катер, на Херсонщине - ранены 3 гражданских лица, повреждены частные дома, АЗС, гараж, магазин и гражданские автомобили.

Кроме того, оккупанты 5 раз ударили из артиллерии по Херсону, дважды били по Львову, также обстреляны еще 22 населенных пункта Херсонщины. Во время этих обстрелов погиб гражданский человек, еще двое гражданских ранены. Повреждены админздание, частные жилые дома, хозяйственные постройки, объекты критической инфраструктуры и газопровод.

На Николаевщине враг из артиллерии обстрелял город Очаков и Куцурубскую громаду - ранен человек, снова повреждены частные жилые дома. На Днепропетровщине оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах - ранены два гражданских лица, пострадали админздание, жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, газопровод и линии электропередачи, - в Запорожье - по 11-ти населенным пунктам, обошлось без раненых и убитых.

По данным военных, корабли российского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Что происходит на юге - мнение эксперта

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в районе населенного пункта Крынки, на левом берегу Днепра (Херсонская область), украинцам удается расширить плацдарм. По его данным, на этом направлении сконцентрированы определенные подразделения российской армии. В частности, два десантных полка 104-й десантной штурмовой дивизии РФ, которые имеют мощный потенциал, но выбить с позиций подразделения ВСУ им не удается.

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