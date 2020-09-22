В Китае бизнесмена и екс-руководителя строительной госкомпании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам заключения и штрафу на 4,2 млн юаней (около 17,5 млн грн — ред.).
Официальной причиной такого наказания, назвали "коррупцию", сообщает The Guardian.
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В начале этого года Жэнь обозвал председателя КНР Си Цзиньпина "клоуном" из-за того, как тот "справился со вспышкой коронавируса". В марте бизнесмен пропал, а в апреле его обвинили в коррупции и открыли уголовное дело "за серьезные нарушения дисциплины и закона".
В приговоре суда написали, что он "добровольно и правдиво признал все свои преступления" и обжаловать решение не собирается.
К слову, в 2016-м Жэнь уже привлекался к ответственности за критику властей Китая, тогда он отделался годовым испытательным сроком.
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