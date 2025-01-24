Илья Ведмеденко

Предполагается, что аппарат сможет развивать скорость до 4 Махов.

Китайская компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила беспилотный летательный аппарат Cuantianhou. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Сверхзвуковые пассажирские самолеты делают значительные прорывы и уверенно возвращаются на рынок... у них большой потенциал для обеспечения более экономичных и надежных высокоскоростных авиаперевозок в ближайшие годы", - говорится в заявлении компании.

7-метровый БПЛА имеет два детонационных двигателя и весит около 1,5 тонн. Предполагается, что он начнет летать в следующем году. Аппарат сможет развивать скорость 4 Маха, или 4900 км/ч.

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Отработанные технологии лягут в основу сверхзвукового коммерческого самолета. По планам разработчиков, высокоскоростной пассажирский самолет под названием Da Sheng (также известный как Sun Wukong) поднимется в небо к 2030 году.

Сверхзвуковые пассажирские авиалайнеры

Единственными сверхзвуковыми авиалайнерами, которые регулярно перевозили пассажиров, были европейский Concorde и советский Ту-144. Обе машины давно вывели из эксплуатации из-за критических недостатков - в частности, чрезмерной генерации шума и высоких затрат на эксплуатацию.

Впрочем, новые технологии делают сверхзвуковые пассажирские перевозки более привлекательными, чем раньше. В первую очередь, это понимают в США, которые традиционно выступают "законодателями мод" в аэрокосмической сфере.

Ранее УНИАН сообщал, что американская Boom Technology построила завод, который будет изготавливать перспективный сверхзвуковой пассажирский самолет Overture.

В то же время, разработчики сталкиваются с серьезными вызовами на этом пути. Ранее из-за них прекратила свою деятельность компания Exosonic, которая планировала построить сверхзвуковой пассажирский самолет Horizon.

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