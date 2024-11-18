Компания Exosonic планировала построить сверхзвуковой авиалайнер Horizon.

Exosonic, которая занималась созданием сверхзвуковых гражданских летательных аппаратов, сообщила, что не смогла найти инвесторов для продолжения работы и сворачивает свою деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"К сожалению, сегодня Exosonic объявляет, что компания закрывается", - говорится в официальном заявлении. "Спасибо всем, кто наблюдал за нашим путешествием, за поддержку и любовь к нашему видению и миссии нашей компании", - добавили в американской компании.

Exosonic основали в 2019 году. Ее инженеры работали над уникальными летательными аппаратами - "тихим" сверхзвуковым авиалайнером Horizon, сверхзвуковым БПЛА Revenant и демонстратором технологий Trident. Последний испытали весной этого года.

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Что касается пассажирского самолета, то предполагалось, что он сможет развивать скорость 1,8 М (более 2200 км/ч) и перевозить до 70 пассажиров. В модернизированном варианте он мог бы выполнять функции Air Force One - самолета для американского президента.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты

Ранее другая американская компания - Boom Technology - сообщила, что построила завод, который будет производить сверхзвуковой пассажирский самолет Overture. Компания уже получила предварительные заказы на авиалайнер.

Конкуренцию американцам могут составить китайские авиастроители. Недавно Space Transportation из КНР совершила испытательный полет прототипа сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing. Предполагается, что он сможет доставить пассажиров из Пекина в Нью-Йорк всего за 2 часа.

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