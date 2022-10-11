В Пекине заявили о готовности "играть конструктивную роль в деэскалации ситуации".

Китай заявил, что обеспокоен ухудшением ситуации в Украине после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по гражданским целям.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во вторник на регулярном брифинге в Пекине, пишет Bloomberg.

"Мы обеспокоены развитием текущей ситуации и призываем соответствующие стороны решить свои разногласия путем диалога и консультаций", - сказала Мао Нин.

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Она отметила, что Пекин готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации".

Массовые ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях, городе Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на 11:00 10 октября повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве.

Из-за повреждений в ряде регионов наблюдаются перебои с электроснабжением и связью. В Офисе президента призвали украинцев в вечерние часы с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, какую технику надо выключить, чтобы разгрузить сеть.

Ракетные удары России на этой неделе стали самыми интенсивными с первых дней вторжения в феврале, что вызвало осуждение со стороны мировых лидеров. Президент США Джо Байден осудил "абсолютную жестокость" россиян, а Европейский Союз назвал их атаки "военными преступлениями".

Отношения Китая и России

4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США. "Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запретных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в ряде областей, включая космос, смена климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

Но после начала полномасштабного вторжения инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган также пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о" безграничном " партнерстве.

Китай воздерживается от открытой критики России за ее войну в Украине. Впрочем, по словам президента США Джо Байден, пока также нет никаких доказательств поставок оружия России из КНР для помощи в войне против Украины.

Власти Китая регулярно подчеркивают свою поддержку территориальной целостности Украины, но вместе с тем призывают к дипломатическим переговорам для завершения войны. Также Пекин обвиняет США в том, что Вашингтон якобы провоцировал Москву к развязыванию полномасштабной войны.

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