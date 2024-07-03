После провальных дебатов с Дональдом Трампом, Байдену все чаще предлагают снять свою кадидатуру.

Из-за провальных дебатов Джо Байдена против Дональда Трампа, известный писатель Стивен Кинг призвал действующего президента США уйти из избирательной гонки, ведь американцы обеспокоены относительно политических перспектив Байдена, сообщает Independent.

Издание отметило, хотя Кинг давний сторонник Демократической партии под руководством Байдена, но в своем Twitter он намекнул, что решение Байдена продолжать баллотироваться "может способствовать появлению жестко правой альтернативы".

"Рут Бейдер Гинзбург отказалась уйти в отставку, и в результате мы получили Эми Кони Барретт. Делайте выводы сами", - написал он в своей заметке.

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Independent пояснило, что писатель имеет в виду ситуацию, когда Гинзбург просили уйти в отставку со своей должности в Верховном суде во время правления Обамы, однако она отказалась и в 2020 году умерла в конце пребывания Трампа в должности. Тогда ее сменила Барретт, что сместило политику Верховного суда и проложило путь для противоречивых пересмотров законодательства об абортах и прочее.

Также в материале говорится, что из-за плохого выступления на дебатах и из-за непонятных и несвязных ответов американцы начали интересоваться, все ли в порядке со здоровьем Байдена. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с Байденом все хорошо и никаких болезней на подобии болезни Альцгеймера, формы деменции или иного дегенеративного заболевания мозга у него нет.

"Я хочу сказать, что мы понимаем беспокойство. Мы понимаем - президент провел не прекрасную ночь, как вы все знаете. Президент был простужен, у него был хриплый голос... но я скажу так, и президент говорил это последние несколько дней... он знает, как выполнять работу", - сказала Жан-Пьер.

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Как писал УНИАН, Байден признался, что едва не заснул на дебатах с Трампом. По его словам, это произошло из-за смены часовых поясов накануне дебатов.

"Я провел не лучший вечер, но дело в том, что я сделал глупость. Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пройдя примерно 100 часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то едва не заснул на сцене. Это не оправдание, это объяснение", - сказал он.

Также УНИАН сообщал, что после неудачных для Байдена дебатов в США призывают Байдена снять свою кандидатуру с поста президента, но он отказывается это делать.

"Конечно, он не выбывает", - заявил официальный представитель предвыборной кампании действующего главы Белого дома Сет Шустер.

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