Путин манипулирует президентом Трампом, как ему вздумается, – сенатор США

По его мнению, договоренности Трампа с Россией об импорте сотен тысяч тонн российского дизельного топлива и отмене санкций – это ошибка, о которой США ещё пожалеют.

Сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис заявил, что президент России Владимир Путин "играет на президенте Трампе, как на скрипке", отвлекая поддержку США от Украины, и предупредил, что "история" не оценит Трампа положительно, если тот бросит Украину, пишет The Hill.

Тиллис заявил, что утверждение Путина о том, будто он вторгся в Украину для "денацификации" страны, является ложью, а договоренности Трампа с Россией об импорте сотен тысяч тонн российского дизельного топлива и отмене санкций – это ошибка, о которой США ещё пожалеют.

"Россияне лгут. Путин лжет. Путин манипулирует президентом Трампом, как ему вздумается. И история не будет благосклонна к Америке, которая не смогла выступить в защиту западного мира, если Путин действительно достигнет своей цели", – считает американский политик.

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Издание сообщило, что Тиллис назвал предложенный Путиным трехсторонний саммит с участием президента Китая Си Цзиньпина и Трампа "абсурдным".

"Я считаю, что саммит с участием Си Цзиньпина и Владимира Путина – лидеров двух стран, стремящихся покорить мир, – абсурден", – подчеркнул он.

Сенатор-республиканец также выразил сомнения по поводу того, не ограничивает ли администрация Трампа военную помощь Украине, несмотря на официальные опровержения этого факта.

"Я хочу знать, насколько ухудшилось качество услуг со временем – будь то обмен разведданными или возможности Starlink", – прокомментировал он информацию о том, что Украина лишилась полного доступа к Starshield – военной версии Starlink от SpaceX – и к важной разведывательной информации США.

В статье напоминается, что Тиллис и ещё трое республиканцев, в частности сенаторы Джон Корнин (Техас), Сьюзан Коллинз (Мэн) и Лиза Мурковски (Аляска), на прошлой неделе подписали письмо, в котором призвали генерального инспектора Пентагона расследовать, отдал ли кто-либо из высокопоставленных чиновников Пентагона приказ или заранее знал о решении ограничить доступ Украины к системе Starshield и разведывательным данным США.

Добавляется, что Тиллис и несколько сенаторов от Республиканской партии также осудили сделку Трампа об импорте нескольких миллионов тонн российского дизельного топлива. Они предупредили, что это подорвет доверие союзников к США и практически не будет способствовать снижению внутренних цен на топливо.

В статье говорится, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора в понедельник, 19 октября, сообщил Тиллису и другим сенаторам, что скорость передачи данных Украины через систему Starshield еще не восстановлена полностью.

"Президент Зеленский также отметил, что часть того, в чём они нуждаются, – это просто ракеты Patriot, поступающие из третьих стран, готовых предоставить их с согласия представителей министерства обороны США", – рассказал он изданию.

Издание привело данные о том, что подход Трампа к войне в Украине и переговоры с Путиным вызвали критику со стороны других источников, придерживающихся консервативных взглядов.

Заявления США о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Axios, государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что американский лидер Дональд Трамп не издавал ни одного распоряжения, направленного на нанесение ущерба Украине. Рубио утверждает, что Пентагон ничего не менял в отношении обмена разведданными с Украиной, продажи оружия или ограничений на использование спутниковой системы "Starshield". В то же время Рубио признал во время разговора с Зеленским, что могут возникнуть задержки с поставками ракет для системы "Patriot", которые уже были оплачены странами НАТО. Он пояснил, что США должны убедиться, что у них достаточно таких систем для защиты собственных военных баз по всему миру.

Также мы писали, что Трамп предпринял ряд шагов для реабилитации президента РФ Владимира Путина и его возвращения в дипломатическое сообщество. При этом, по мнению NYT, глава Белого дома считает украинского президента Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру. Сейчас Трамп решительно настроен навязать Украине мирное соглашение и заставить ее отказаться от части восточных территорий. По данным издания, США аргументируют это тем, что благодаря такому соглашению Киев сможет заработать деньги. Для этого нужно лишь отказаться от "красных линий".

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