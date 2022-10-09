Он в очередной раз поддержал Украину.

Известный всему миру писатель Стивенг Кинг с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну. Сейчас на своей странице в Twitter он прокомментировал взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

"После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после уничтожения целых городов россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это просто еб*ный идиотизм", — написал Кинг.

Как Стивен Кинг поддерживает Украину

Американский писатель неоднократно заявлял, что весь мир должен понимать, кем развязана эта война.

Видео дня

Также он однажды опубликовал свое фото в футболке с сине-желтым принтом и надписью "Я с Украиной" ("I stand with Ukraine").

"Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день – исключение", - написал Кинг.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября стало известно, что Крымский мост подвергся разрушению. Там возник сильный пожар. Судя по опубликованным в соцсетях видео и фотографиям, сильно повреждено автомобильное полотно.

Оккупанты заявили, что там якобы взорвался грузовой автомобиль. Назначенный оккупантами "глава Крыма" заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

New York Times пишет о том, что атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту.

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