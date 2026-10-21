Трамп жертвует жизнями украинцев ради собственных политических интересов, – NYT

Внимание, которое Трамп уделяет Путину, лишь подталкивает последнего к ещё большей агрессии – как в Украине, так и за её пределами.

С момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в прошлом году он колебался между политикой умиротворения президента России Владимира Путина и неохотной помощью Украине в защите от вторжения РФ. В течение последних двух недель Трамп резко изменил курс в сторону политики умиротворения. В отчаянной попытке снизить цены на бензин перед промежуточными выборами он теперь помогает Путину вести войну, пишет The New York Times.

Издание указало, что 9 октября Трамп объявил об отмене санкций в отношении экспорта российского дизельного топлива в Соединенные Штаты – шаг, который будет способствовать развитию российской экономики и военного производства.

Затем он пошел еще дальше, подписав указ, которым отменил другие санкции. Кроме того, глава Белого дома принял меры, не имеющие четкого экономического обоснования и, напротив, кажущиеся направленными лишь на то, чтобы угодить Путину.

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Среди них – новые ограничения на предоставление услуг Starshield, спутниковой сети под руководством Илона Маска, которую украинские войска используют для защиты от российских авиаударов.

"Хотя Белый дом отрицает свою причастность, Маск заявил, что только американские вооруженные силы, а в конечном счете – президент, могли отдать приказ об ограничении предоставления услуг", – напоминается в статье.

Издание подчеркивает, что Трамп оказывает поддержку авторитарному лидеру и опасному противнику Соединенных Штатов, который ведет жестокую войну против демократического соседа.

Предполагается, что президент США делает это отчасти из-за слабой надежды на то, что цены на бензин, стремительно выросшие из-за его безрассудной войны в Иране, упадут в течение следующих двух недель и помогут республиканцам избежать значительных потерь на промежуточных выборах.

"Он наносит ущерб национальным интересам Америки и, вероятно, жертвует жизнями украинцев ради собственных политических интересов", – отмечает издание.

В статье добавляется, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем судьба одной нации.

"Эта война – испытание на то, сможет ли авторитарная экспансия добиться успеха с помощью военной силы в XXI веке – или, наоборот, сможет ли Запад объединиться, чтобы защитить демократию и жизни невинных людей".

Издание констатирует, что последние политические шаги Трампа вызывают особое разочарование, поскольку в этом году Украина добилась значительного прогресса. С января по середину октября украинские войска отвоевали примерно 400 квадратных миль территории (1036 квадратных километров, – прим. ред.), а украинские беспилотники нанесли удары вглубь территории России.

"При поддержке Соединенных Штатов и Западной Европы у Украины есть шанс превратить войну Путина в унизительную патовую ситуацию или поражение", – считает издание.

В то же время внимание, которое Трамп уделяет Путину, лишь подталкивает последнего к еще большей агрессии – как в Украине, так и за ее пределами.

"Видя Запад слабым и разобщенным, Путин начал кампанию едва скрытых атак и провокаций против других регионов Европы. Российские дроны, ракеты и истребители вторглись в воздушное пространство НАТО над Польшей, Румынией и странами Балтии", – напоминается в статье.

Как администрация Байдена, так и сторонники Украины в Конгрессе справедливо определили пределы американской поддержки Украины.

Отмечается, что, поскольку Украина не является членом НАТО, Соединенные Штаты не должны направлять войска для участия в этой войне.

В то же время значительная часть финансовой поддержки Киева должна поступать из Западной Европы, которая уже слишком долго перекладывала ответственность за защиту континента на американские вооруженные силы.

"Тем не менее Вашингтон может и должен играть решающую роль в защите украинской демократии от российской агрессии", – отмечается в публикации.

Издание считает, что в первую очередь Белый дом должен отменить ограничения в отношении системы Starshield, поскольку Украина полагается на эту спутниковую сеть для защиты от российских ракетных атак.

Также администрация США должна обеспечить исполнение закона, названного в честь сенатора Грэма. Этот закон предусматривал применение санкций и других мер против российского энергетического сектора, который помогает финансировать войну в Украине.

"За последние четыре с половиной года народ Украины продемонстрировал вдохновляющее мужество. Он опроверг прогнозы экспертов и отразил российское вторжение. Более 125 000 украинцев погибли, а ещё полмиллиона получили ранения. Многие живут в постоянном страхе и готовятся к тяжелой зиме. Они ведут борьбу, которая приносит пользу всему свободному миру. А Трамп борется только за себя", – подытожило издание.

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, Украине следует заключить соглашение с РФ, поскольку Россия якобы "двигается вперед". Трамп утверждает, что Россия якобы хочет закончить войну, но продолжает захватывать территорию Украины. Глава Белого дома отметил, что Россия – очень большая страна с многочисленным населением. Он добавил, что их можно привлечь, тогда как Украине неоткуда взять людей. При этом президент США уверен, что Зеленскому и Трампу "не обязательно находиться в одной комнате" для заключения соглашения.

Также мы писали, что WP отмечает: в Кремле расценивают недавний разворот президента США против украинского лидера как большой успех и уже предвкушают победу. Издание добавляет, что усиление давления Трампа на Зеленского может означать, что президент США пытается заставить Украину заключить соглашение на выгодных для Москвы условиях – и это может произойти уже до конца года. По словам эксперта по вопросам России из вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсса, Россия пытается использовать администрацию Трампа, чтобы добиться от украинцев сдачи Донбасса. Однако эксперт предполагает, что на этой уступке РФ не остановится.

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