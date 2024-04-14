Писатель в очередной раз поддержал Украину в войне с Россией.

Культовый американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг в очередной раз выразил свою поддержку Украине в ее борьбе с российской вооруженной агрессией. Писатель посвятил государству пост на своей странице в Twitter.

Стивен Кинг резко осудил действия американского правительства. Знаменитость раскритиковал чиновников за промедление в предоставлении военной помощи Украине. По его словам, республиканцы медленно убивают Украину:

Радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают Украину. Как сказал один консервативный комментатор-республиканец: "путин, видимо, щипает сам себя".

К слову, Стивен Кинг активно поддерживает Украину еще с начала полномасштабного российского вторжения. Он неоднократно призывал руководство США более активно помогать Киеву и делать все возможное для прекращения кровопролития. Кроме того, писатель в знак поддержки отказался сотрудничать с российскими издательствами и выпускать свои книги в РФ.

Напомним, ранее Стивен Кинг раскритиковал республиканцев за блокирование помощи Украине.

Также мы писали о том, что известная голливудская актриса Барбара Стейзанд призвала США помочь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: