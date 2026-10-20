Следы 'скрытых' технологий раскрыли, что неандертальцы были искусными мастерами по дереву

По мере того, как сами изделия разрушались, в минеральных отложениях оставались удивительно детальные отпечатки.

На стоянке неандертальцев в Испании, где рядом с Мадридом продается остров с замком, были обнаружены следы почти 600 деревянных изделий. Это говорит о том, что представители этого вымершего вида людей владели навыками обработки дерева не хуже, чем искусством изготовления каменных орудий. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Сохранившиеся в виде минеральных отпечатков, эти следы открывают ту сторону жизни неандертальцев, которая крайне редко доходит до наших дней.

"Мы называем эту эпоху каменным веком, поскольку на местах стоянок того времени чаще всего находят именно каменные орудия. Однако более 40 000 лет назад в арсенале людей были не только камни: неандертальцы и другие древние люди, по всей видимости, столь же активно изготавливали инструменты из дерева", - сказано в статье.

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Проблема в том, что древесина разлагается, поэтому она крайне редко сохраняется достаточно долго, чтобы археологи могли ее обнаружить. Именно поэтому столь важна стоянка Абрик-Романи (Abric Romaní) в окрестностях Барселоны: здесь деревянные орудия оставили свои отпечатки в минеральных отложениях.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, подробно описываются находки, сделанные учеными на этом памятнике.

Место, где дерево оставило свой след

Интересно, что в Абрик-Романи деревянные предметы, созданные неандертальцами, покрылись коркой из карбоната кальция. По мере того, как сами изделия разрушались, в минеральных отложениях оставались удивительно детальные отпечатки. На сегодняшний день исследователи проанализировали 597 таких отпечатков и фрагментов древесины.

По словам автора исследования, доктора Пальмиры Саладье из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции, на этой стоянке также найдены очаги, каменные орудия и останки животных, которых разделывали неандертальцы.

Совокупность этих находок позволяет ученым понять не только то, чем занимались неандертальцы, но и как они организовывали свое жизненное пространство, использовали огонь и другие ресурсы, а также как был устроен их повседневный быт.

Копья, шесты и емкости из коры

Важно, что среди находок исследователи выделили 13 типов деревянных изделий, включая инструменты, оружие, предметы домашнего обихода и элементы конструкций. Возраст этих предметов составляет от 62 000 до 40 000 лет: они свидетельствуют о том, что обработка дерева была неотъемлемой частью поведения неандертальцев и их стратегий выживания.

Большая часть найденных предметов была изготовлена ​​из сосны обыкновенной. Среди находок - два охотничьих копья длиной 1,99 метра и 2,45 метра. Также обнаружены скрещенные деревянные шесты, которые, возможно, служили треногой для приготовления пищи на огне. Деревянный предмет длиной 5,1 метра мог быть элементом конструкции жилища; кроме того, исследователи нашли емкости и подносы, изготовленные из коры.

Уникальный предмет, не имеющий аналогов

Пожалуй, самой необычной находкой стал деревянный предмет с рукоятью и утолщенным навершием - артефакт, не похожий ни на один другой объект, известный по доисторическим памятникам. Саладие рассказала:

"Его могли использовать как молот или ударное орудие, как вспомогательное оружие для охоты или в ходе конфликтов между людьми. Можно предположить и символическую роль - возможно, этот предмет указывал на статус человека в группе. Впрочем, это лишь догадки, а не доказанные варианты использования".

Она особо подчеркнула, что речь идет лишь о возможных версиях, а не о точно установленном назначении предмета. Иными словами, для чего именно он предназначался - остается открытым вопросом. Подводя итог значимости проделанной работы, Саладие отметила, что памятник Абрик-Романи (Abric Romaní) дает основания полагать, что изделия из дерева играли важную роль: они были разнообразными, функционально гибкими и адаптированными к самым разным нуждам - от охоты до приготовления пищи.

"Такая практическая универсальность и приспособляемость - качества, которые мы легко можем распознать и в самих себе. Это позволяет нам составить более полное представление о технологиях неандертальцев - значительная часть которых, как правило, не сохраняется в археологической летописи", - добавила ученая.

Новости археологии

Ранее сообщалось, что тайник со 142 бусинами из необожженной глины из натуфийских стоянок в Израиле, отодвигает истоки изготовления украшений на тысячи лет назад.

На них сохранилось пятьдесят отпечатков пальцев детей, подростков и взрослых. Бусы и отпечатки позволяют взглянуть на то, кто создал эти предметы.

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