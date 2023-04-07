Писатель не перестает поддерживать нашу страну.

Известный писатель Стивен Кинг напомнил миру об Украине. "Король ужасов", написавший более 200 произведений, поддерживает нашу страну и выступает против полномасштабной войны, развязанной Россией.

Кинг регулярно пишет о войне в своем Twitter, в этот раз он призвал мир не слушать тех, кто пытается оставить позади мысли об Украине. Писатель просит людей помнить о нашей стране.

"Сохраните Украину в своих сердцах и мыслях. Не поддерживайте умиротворителей, которые хотят оставлять их позади", - написал Стивен Кинг.

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В комментариях украинцы благодарят писателя. Они отмечают, что подобные посты очень важны, ведь полномасштабная война длится уже более года, многие начали забывать о том, что РФ продолжает бомбить мирные города и убивать украинцев. Пользователи пишут:

"Спасибо, украинцы вам благодарны"

"Мир помнит, российские преступления не должны остаться безнаказанными"

"Сил Украине, сил военным, которые мужественно противостоят агрессии Путина!".

Что Кинг говорит об Украине

Писатель поддержал Украину и выступил против российской агрессии сразу же, 24 февраля 2022 года Кинг заявил, что он не будет издавать книги в РФ. Он регулярно напоминает миру об Украине и прямо говорит, что всем стоит понимать, кто стоит за полномасштабной войной - Россия и Путин.

В канун Нового года Кинг делился своим единственным желанием. Писатель не скрывал, что единственное, о чем он мечтает - мир в Украине.

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