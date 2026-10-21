Маск лично отдал распоряжение замедлить работу Starlink для Украины, – WSJ

Маск и Трамп обсудили решение по поводу Starlink по телефону вскоре после того, как информация об ограничениях стала достоянием общественности.

Американский миллионер, основатель компаний SpaceX Илон Маск приказал ограничить работу военной версии Starlink, от которой зависит Украина, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и лиц, осведомленных об этом деле.

Издание утверждает, что Маск согласился замедлить работу спутниковой интернет-системы Starlink, которая обеспечивает доступ к Интернету с помощью тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли.

Маск и Трамп обсудили решение по поводу Starlink по телефону вскоре после того, как информация об ограничениях стала достоянием общественности. Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал единолично, а Трамп не отдавал конкретного приказа наказать Украину.

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Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что перед введением нового ограничения скорости Маск общался с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации, в частности с самим Трампом.

Основатель SpaceX установил ограничение на скорость, с которой украинское оборудование могло оставаться подключенным к спутниковой сети. Это сделало некоторые боевые беспилотники и дроны, используемые для сбивания вражеских дронов, практически непригодными для использования.

По словам американских чиновников и лиц, осведомлённых об этом деле, это вызвало панику в Киеве и растерянность в администрации Трампа.

Издание отметило, что и Маск, и президент США Дональд Трамп выразили возмущение в адрес Украины за то, что она в течение последних недель осуществляла атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Глава Белого дома утверждает, что из-за этих атак цены на энергоносители завышены.

Замедление работы Starlink

Ранее УНИАН сообщал, что депутат из Пенсильвании Майк Фицпатрик пообещал, что те, кто ограничивает деятельность Starshield, "станут предметом тщательного расследования и будут привлечены к полной ответственности". Он выступает за то, чтобы провести слушания в Конгрессе и ввести "немедленные жесткие и карательные сокращения бюджета для любого ответственного ведомства или его руководителя". Сенатор Том Тиллис из Северной Каролины назвал это либо "неприемлемой ошибкой или упущением", либо сознательным "решением расчистить поле для российского нападения".

Также мы писали, что ВВС привело слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что Starlink дает Украине возможность видеть, что надвигается, и защищать людей. Волкер добавил, что если его отключить, то погибнет еще больше людей, и это очень циничное и бессердечное решение – замедлять этот процесс таким образом, как это было сделано. Кроме того, спутниковая связь нужна Украине для защиты своего воздушного пространства от российских атак. В частности, для управления дронами-перехватчиками, которые сбивают "Шахеды".

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