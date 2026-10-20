Вторит Путину: Трамп назвал причину, почему Украине нужно заключить сделку с РФ

Он утверждает, что Россия якобы хочет закончить войну, но продолжает захватывать территорию Украины.

Президент США Дональд Трамп призывал Украину заключить сделку с РФ, потому что Россия якобы "продвигается вперед". Об этом пишет Clash Report.

"Украина должна стремиться к заключению сделки. США потратили огромные деньги, Европа тоже потратила огромные деньги, и сейчас Европа от этого устала. Если они не заключат сделку, ситуация, на мой взгляд, будет только ухудшаться", - заявил он.

Трамп утверждает, что Россия якобы хочет закончить войну, но продолжает захватывать территорию Украины.

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"Россия - большая машина, которая движется вперед. Они захватили большой кусок земли. Неделя за неделей захваченной земли становится больше. Россияне просто маршируют вперед. У них безграничные запасы людей, когда у Украины нет", - сказал президент США, отвечая на вопрос, возобновился ли мирный процесс после сегодняшней встречи.

Политик назвал Россию "великой державой", у которой "неисчерпаемый запас людей".

"И если они не заключат сделку, в конечном итоге всё просто станет - по моему мнению, всё действительно просто станет хуже. Россия - очень большая страна. У них много людей. У них много людей, которых они могут привлечь. Украине неоткуда взять много людей. И пришло время заключить сделку. И я так говорю. Но помните вот что. Мы многое предоставили Украине. Мы не получили абсолютно ничего взамен, кроме горя, смертей и колоссальных финансовых потерь. Мы предоставили невероятные объёмы оборудования и военной техники - преимущественно военного оборудования, но также оборудования всех видов. И пришло время", - заявил президент США.

По словам Трампа, Путину и Зеленскому "необязательно находиться в одной комнате" для заключения соглашения:

"Думаю, я могу организовать это и по-другому. Им трудно находиться в одной комнате. Мне всё равно, как это будет сделано".

Переговоры с РФ

Ранее Politico писало, что время визита в Москву cпецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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