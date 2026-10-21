В ГУР сообщили, сколько баллистических, крылатых ракет и 'Шахедов' могла накопить РФ

По данным ГУР, производство "Кинжалов" было приостановлено из-за низких показателей точности.

В арсенале России по состоянию на октябрь накопилось до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны России такой ответ был дан в ответ на запрос NV.

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит более 200 таких орудий террора, из них 110 единиц – именно баллистические.

Так, реактивных и обычных "Шахедов" у врага в резерве находится примерно 6200 беспилотников. При этом в РФ реактивных дронов собирают в месяц до 4000 единиц, а обычных – до 2000.

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В ГУР добавили, что у России имеется примерно 115 ракет "Искандер-М". Ежемесячно страна-агрессор способна производить 65 единиц. Кроме того, продолжается разработка модернизированного комплекса с дальностью 550–700 км.

Утверждается, что ежемесячный план России по производству Х-101 составляет более 80 ракет. Однако, как отмечается, объемы производства превышают эти показатели.

Накануне зимы у России имеется около 450 "Калибров", месячный темп их производства, по данным ГУР, составляет около 29 ракет.

Запасы ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400 составляют около 400 единиц, ежемесячно производится до 40 ракет.

Что касается ракет типа "Оникс", то у России их значительное количество – более 600 единиц, а общий запас "Цирконов" превышает 120 единиц.

При этом в ГУР отметили, что у противника сложилась интересная ситуация с "Кинжалами". Их производство было приостановлено из-за низких показателей точности.

Производство оружия в РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Королевского объединенного института оборонных исследований, в России имеются ракеты 79М6 "Контакт" для истребителя МиГ-31Д. Также она может изготовить более 55 ракет А-235 "Нудоль" за 5 лет. Однако, по мнению экспертов, арсенал противоспутниковых ракет такого размера может оказаться недостаточным, чтобы в случае "большой войны" против Запада поразить в космосе максимально возможное количество разведывательных и связных спутников военного назначения. Defense Express отмечает, что в открытом доступе не озвучивалось никаких западных оценок возможностей РФ по производству ракет А-235 "Нудоль".

Также мы писали, что авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что в ночь на 19 октября российские оккупанты применили незначительное количество реактивных "Шахедов", что может свидетельствовать о проблемах РФ в этом секторе. Романенко предположил, что могли возникнуть какие-то проблемы с двигателями или производством. Эксперт также не исключил, что у противника был арсенал "Шахедов", который он уже использовал. Романенко добавил, что, не имея объективной информации, можно делать лишь предположения.

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