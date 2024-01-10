Диктатор сделал эти заявления во время инспектирования военных заводов своей страны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные военные заводы и отметился агрессивными заявлениями в адрес Южной Кореи.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын посещал военные заводы в течение двух дней − 8 и 9 января − и "выразил большое удовлетворение" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением".

В то же время диктатор подчеркнул, что необходимо "постоянно активно ускорять неустанное увеличение производительности", выпускать больше вооружений и техники.

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Ким во время речей называл Южную Корею "самым вражеским государством для КНДР", которое "длительное время, в течение около 80 лет, бешено цеплялось только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим". Более того, он пообещал превратить страну в пепел, если та попытается использовать вооруженные силы против КНДР или будет угрожать "суверенитету и безопасности КНДР". Ким Чен Ын подчеркнул, что его армия "без колебаний будет пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил "в случае вооруженного конфликта.

"У нас есть такая воля, силы и состоятельность, и в дальнейшем будем непременно расширять и укреплять их", − заверил Ким Чен Ын.

Отношения между КНДР и Южной Кореей

Враждебность между Сеулом и Пхеньяном растет с тех пор, как в конце ноября КНДР успешно запустила свой первый шпионский спутник.

Осенью 2023 года КНДР в одностороннем порядке разорвала пятилетнюю соглашение с Южной Кореей о снижении военной напряженности. Пхеньян сообщил о планах развернуть более мощные вооруженные силы и новое оружие на границе.

Вскоре после этого Северная Корея начала стягивать к границе тяжелое оружие.

В начале января 2024 года КНДР осуществила обстрелы буферной зоны на границе с Южной Кореей. Из-за такой активности 5 января даже пришлось эвакуировать часть жителей.

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