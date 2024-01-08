В КНДР отметили, что такая "обманная операция" имела целью проверить точность южнокорейских средств обнаружения.

Северная Корея высмеяла Южную Корею за ее беспокойство по поводу артиллерийских обстрелов Пхеньяном буферной зоны между странами, заявив, что эти учения были инсценировкой.

Как пишет Newsweek, Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что обстрел, о котором сообщал Сеул, на самом деле был взорванным порохом, предназначенным для имитации звука 130-миллиметровых снарядов.

Как сообщается, в пятницу, 5 января Южная Корея обвинила КНДР в выстреле около 200 артиллерийских снарядов вдоль их фактической морской границы, объявив эвакуацию на двух соседних южнокорейских островах.

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В то же время Генеральный штаб северокорейской армии заявил, что ее войска провели "обманную операцию по имитации обстрела", после чего было выпущено в общей сложности 88 снарядов в воды вблизи разграничительной линии Желтого моря. В заявлении говорится, что учения не представляли никакой угрозы для Южной Кореи.

"КНА не выпустила ни одного снаряда в соответствующие воды [в субботу]... военные гангстеры [Южной Кореи] быстро заглотили наживку, которую мы бросили " - заявила Ким.

Ким похвасталась, что предполагаемая "обманная операция" была направлена на проверку точности южнокорейских средств обнаружения. Она снова предупредила, что Северная Корея немедленно нанесет военный удар по своему южному соседу в случае "даже незначительной провокации".

В то же время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи высмеял заявление Ким как "комедийную, вульгарную пропаганду", направленную на подрыв доверия южнокорейцев к своим вооруженным силам.

Отношения между КНДР и Южной Кореей

Враждебность между Сеулом и Пхеньяном растет с тех пор, как в конце ноября КНДР успешно запустила свой первый шпионский спутник.

Осенью 2023 года КНДР в одностороннем порядке разорвала пятилетнюю соглашение с Южной Кореей о снижении военной напряженности. Пхеньян сообщил о планах развернуть более мощные вооруженные силы и новое оружие на границе.

Вскоре после этого Северная Корея начала стягивать к границе тяжелое оружие.

В начале января 2024 года КНДР осуществила обстрелы буферной зоны на границе с Южной Кореей. Из-за такой активности 5 января даже пришлось эвакуировать часть жителей.

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