Накануне из-за этого пришлось эвакуировать население с двух южнокорейских островов.

Северная Корея уже двое суток подряд достаточно активно обстреливает буферную зону на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Так, сегодня армия КНДР выпустила около 60 артиллерийских снарядов в "ничейные" воды у своего западного побережья, которые отделяют акваторию Северной Кореи от акватории острова, принадлежащего Южной Корее.

"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал артиллерийские обстрелы в юго-западных прибрежных районах Севера в течение часа с 16:00", – пишет издание.

Видео дня

Отмечается, что в пятницу Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских западных пограничных островов Йонпхен и Пенгньон. Из-за этого власти были вынуждены эвакуировать местных жителей, а южнокорейские военные начали в ответ собственные учения с боевыми стрельбами.

Военная активность КНДР

Как писал УНИАН, в конце ноября КНДР начала стягивать тяжелое оружие к границе с Южной Кореей. Тогда в Госдепе США заявили, что действия КНДР увеличивают риск военной напряженности и просчетов на Корейском полуострове.

Незадолго перед этим КНДР расторгла пятилетнее соглашение с Южной Кореей о снижении военной напряженности и сообщила, что развернет более мощные вооруженные силы и новое оружие на границе. Межкорейское всеобъемлющее военное соглашение, подписанное в 2018 году, было направлено на снижение военной напряженности вдоль границы.

В рамках соглашения страны обязались "полностью прекратить все враждебные действия друг против друга" и ввели ряд мер по укреплению доверия, включая запрет на учения вблизи межкорейской границы и ограничение учений с боевой стрельбой.

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