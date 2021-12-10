В результате нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани погибли 7 детей и 2 учительницы. Следствие назвало причину его действий.

В России Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который 11 мая 2021 года напал на гимназию № 175 в Казани.

Стрелка обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ:

убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом;

изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства;

умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

"Установлено, что Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся гимназии. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние", - рассказала официальная представительница СК России Светлана Петренко.

Причиной стрельбы в материалах уголовного дела называется стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

"Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката", - сообщает СК.

Стрельба в казанской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая 2021 года в Казани произошло массовое убийство в гимназии №175. В результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек.

Читайте также"Я пришел убивать": опубликованы выдержки из допроса студента, устроившего бойню в российской школеПодозреваемого в нападении задержали. Им оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ринатович. Он родился 11 сентября 2001 года в Казани и сам учился в 175 гимназии, а после 9 класса поступил в колледж. 2021 год должен был стать для Галявиева выпускным, но он пропустил экзамены, а также защиту практики, за что в апреле был отчислен.

Перед нападением он прошел курсы по безопасному обращению с оружием, получил медицинские справки, лицензию на оружие, оформил охотничий билет и купил полуавтоматическое гладкоствольное ружье с патронами. Также Галявиев изучал изготовление взрывных устройств.

На одном из видео, сделанном в отделении полиции, Галявиев заявлял, что осознал себя богом, рассказывал о пробуждении монстра внутри себя и о ненависти ко всем.

После нападения его уже признавали невменяемым.

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Автор: Катерина Комолова