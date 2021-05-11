Сообщается, что парень учился плохо и в последнее время практически не появлялся на занятиях.

Ректор университета «Тисби» Нэлла Прусс в Казани, в котором учился устроивший бойню в школе 19-летний Ильназ Галявиев, рассказала, каким он был студентом.

Читайте также"Во мне начал пробуждаться монстр": появилось видео допроса "казанского стрелка" (18+)Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Тихая мышь, три года просидел абсолютно спокойно. Опрятный, вежливый, ни с кем не дружил особо», – отметила она.

По ее словам, парень был неконфликтным.

Также сообщается, что Ильназ Галявиев учился плохо и в последнее время практически не появлялся в вузе.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Изначально сообщалось, что бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

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Автор: Катерина Шварц