Ректор университета «Тисби» Нэлла Прусс в Казани, в котором учился устроивший бойню в школе 19-летний Ильназ Галявиев, рассказала, каким он был студентом.
Читайте также"Во мне начал пробуждаться монстр": появилось видео допроса "казанского стрелка" (18+)Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Тихая мышь, три года просидел абсолютно спокойно. Опрятный, вежливый, ни с кем не дружил особо», – отметила она.
По ее словам, парень был неконфликтным.
Также сообщается, что Ильназ Галявиев учился плохо и в последнее время практически не появлялся в вузе.
Стрельба в российской школе: подробности
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.
Изначально сообщалось, что бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.
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