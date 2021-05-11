На записи видно, что задержанный Ильназ Галявиев имеет явные признаки психического заболевания.

Ильназ Галявиев, устроивший бойню в колледже в российской Казани, называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все.

Об этом он сказал во время допроса, видео которого опубликовали в сети.

На записи видно, что задержанный имеет явные признаки психического заболевания.

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«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню», - говорит задержанный на видео.

Также он отметил, что отрекся от своих родителей.

«Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл», - отмечает Галявиев.

Видео содержит много ненормативной лексики и не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Денис Прядко