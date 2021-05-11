Массовое убийство было заранее спланировано.

19-летний студент Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани, купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

Читайте также"Во мне начал пробуждаться монстр": появилось видео допроса "казанского стрелка" (18+)Как пишет Life, парень долго выбирал ружье, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина.

В итоге он купил гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска.

Кроме того, известно, что массовое убийство в школе было заранее спланировано.

Как пишет Telegram-канал 112, Галявиев начал готовиться к нападению как минимум с февраля.

Студент обзванивал магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки. С марта подросток начал оформлять разрешение на оружие и уже через месяц получил его.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

Есть информация, что в результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Катерина Шварц