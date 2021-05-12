После начала стрельбы руководство школы призвало учителей закрыться в классе с учениками.

19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь еще перед входом в здание школы №175 в российской Казани.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Дети, сидевшие на уроках в школе, подумали, что на улице что-то взорвалось. После выстрелов на улицу выскочил сотрудник школы Мулланур Мустафин, и Галявиев первым ранил именно его. После выстрелов сидевшая на первом этаже вахтерша спряталась под стол. Бывший ученик с ружьём прошел мимо нее.

На первом этаже школы Галявиев открыл беспорядочную стрельбу. На шум вышла учительница начальных классов Венера Айзатова, у которой в этот момент не было учеников. Галялиев смертельно ранил женщину. В этом время руководство школы при помощи чатов призвало учителей закрыться в классе с учениками.

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Дальше стрелок начал ходить по школе: он поднялся на второй, а потом на третий этаж. Большинство кабинетов были закрыты, поэтому Галявиев зашел в класс 8-А, где дверь оказалась открытой. Кабинет учительницы английского Эльвиры Игнатьевой тоже был открыт или стрелок смог выбить дверь. Женщина погибла.

По свидетельствам очевидцев, первые сотрудники полиции появились у школы через 5-7 минут после начала стрельбы. После этого Ильназ вышел из школы и сдался оперативникам.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Денис Прядко