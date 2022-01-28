Данная цена является одной из самых высоких, за которую когда-либо продавали картины эпохи Возрождения на аукционах.

Картина одного из самых известных живописцев эпохи Возрождения Сандро Боттичелли ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 45,4 млн долларов.

Об этом сообщает SWI со ссылкой на пресс-релиз аукционного дома.

Речь идет о полотне "Муж скорбей", созданном примерно в 1500 году.

В аукционном доме отметили, что картина "Муж скорбей" с момента ее приобретения на торгах в 1963 году оставалась в одной и той же частной коллекции.

Отмечается, что это одна из самых высоких цен, за которую когда-либо продавали картины эпохи Возрождения на аукционах.

"Работы Боттичелли - любого периода - остаются чрезвычайно редкими на аукционах. В особенности, его поздние работы очень редко появляются на рынке", - отметили в Sotheby's.

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Сандро Боттичелли: кто он

Настоящее имя художника - Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи. Сандро Боттичелли считается одни из самых значимых итальянских живописцев эпохи Возрождения.

Среди наиболее известных его работ - "Рождение Венеры", "Весна" и "Венера и Марс".

Как сообщал УНИАН, ранее работу известного уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" продали на новых торгах за 25,4 миллиона долларов.

Оценочная стоимость картины перед аукционом составляла $5,5−8,3 миллиона. И это при том, что картина частично самоуничтожилась сразу после аукциона в 2018 году, когда она первый раз была продана за 1,4 миллиона долларов.

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