Долгое время считалось, что ее написал один из учеников художника.

Картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Муж скорбей" продадут на аукционе.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Известную картину выставят на аукционе в январе 2022 года. Ее стартовая цена - 40 миллионов долларов.

На ней изображен портрет Христа, увенчанного терновым венцом. Картина датирована примерно 1500 годом.

Читайте такжеШкольника в Северной Корее приговорили к 14 годам за просмотр 5 минут фильмаОтмечается, что эксперты долгое время предполагали, что картину написал один из учеников итальянского художника.

Споры вокруг авторства ведутся до сих пор.

Однако большинство экспертов-искусствоведов сошлись во мнении, что картину написал сам Сандро Боттичелли.

Ранее сообщалось, что картину Клода Моне "Пруд с водяными лилиями" продали за $50,8 млн всего за четыре минуты.

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Автор: Людмила Жерновская