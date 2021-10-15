Работа "Девочка с воздушным шаром" стала самой дорогой картиной Бэнкси, ушедшей с молотка.

Работу известного уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" продали на новых торгах за 25,4 миллиона долларов. И это при том, что картина частично самоуничтожилась сразу после аукциона в 2018 году.

Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

В первый раз она была продана за 1,4 миллиона долларов.

Оценочная стоимость картины перед аукционом составляла $5,5−8,3 миллиона.

Читайте такжеНеизвестные уничтожили самый новый рисунок Бэнкси (фото)В итоге "Девочка с воздушным шаром" стала самой дорогой работой Бэнкси, ушедшей с молотка. До этого самой дорогой была картина о медсестре-супергероине, которую продали за 23,1 миллиона долларов.

Девочка с воздушным шаром Бэнкси

Это одна из самых знаменитых работ Бэнкси.

В октябре 2018 года "Девочку с воздушным шаром" сразу же после финального удара молотка пропустили через встроенный в раму шредер. Позднее автор раскрыл, что этот перформанс задумал он сам.

Пожелавшая остаться анонимной покупательница решила оставить арт-объект себе, но переименовала его в "Любовь в мусорной корзине".

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Автор: Катерина Шварц