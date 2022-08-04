По словам экспертов, Медведев транслирует любую низость, любые самые аморальные планы и намерения на радость одного человека - диктатора Путина.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, выполнявший роль ширмы, на своей странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте выкатил очередные умозаключения об имперской сущности России.

Журналисты проекта FreeДом проанализировали ключевые тезисы опуса Медведева. Он считает, что "Грузии не существовало, ее надо оккупировать, Казахстан тоже". Об Украине ничего нового.

Этот пост соцсетях быстро убрали, а как следует из заявления Совета безопасности России, страничку экс-президента России Дмитрия Медведева взломали. Как отмечают журналисты, хакеры - это, конечно, чушь полная.

Бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков тоже считает, что страницу бывшего главы РФ никто не взламывал. "Наверное, он слишком откровенно написал то, о чем в Кремле говорят. Они говорят, что нужно прибрать к рукам Казахстан, нужно разобраться с Грузией", - говорит он.

По словам экспертов, Медведев транслирует любую низость, любые самые аморальные планы и намерения на радость одного человека - диктатора Путина. Он боиться выпасть из кремлевской обоймы, становиться никем.

Надо ли относиться к заявлением бывшего президента России, а ныне довольно странного персонажа в российской политике Дмитрия Медведева, серьезно? Журналисты считают, что нужно. Ведь он транслирует планы и мечты Кремля по Казахстану, Грузии или Армении.

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

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