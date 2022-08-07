Ликвидировали Халеда Мансура — командира группировки на юге сектора Газа.

Армией обороны Израиля ликвидирована вся верхушка Палестинского исламского джихада (PIJ).

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как пишет издание, ликвидировали Халеда Мансура — командира группировки на юге сектора Газа.

В ответ Палестинский исламский джихад (PIJ) выпустил по стране 350 ракет.

162 из них перехватила система ПВО Железный купол. Еще сотня ракет упали в секторе Газа, более 30 в Средиземном море. Две ракеты упали вблизи Тель-Авива.

Обострение в секторе Газа:

5 августа 2022 года армия Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Нанесено несколько ударов.

В тот же день, 5 августа, "Исламский джихад" ударил по Израилю в ответ на удары по Газе. Было выпущено около 50 ракет.

Конфликту предшествовал арест лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади.

Палестинцы угрожали Израилю ответными атаками за этот арест. За несколько часов до начала операции министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что армия примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

Во время ударов по Газе был ликвидирован высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад". Это подтвердил официальный представитель группировки боевиков.

6 августа Израиль начал мобилизацию резервистов.

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