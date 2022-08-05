Израильцы развернули систему "Железный купол".

Палестинская террористическая организация "Исламский джихад" наносит массированный ракетный обстрел по южному Израилю. Работает ПВО.

В сети появились видео атак.

По данным израильских СМИ, боевики ответили Израилю на сегодняшние удары по Сектора Газа и ликвидацию своего главаря ближе к вечеру. За примерно 20 минут "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля по меньшей мере 50 ракет.

Тем временем израильская армия развернула противоракетную систему "Железный купол". Сейчас системе удается сбивать ракеты в воздухе. О "прилетах" данных нет.

Обострение в Секторе Газа

В пятницу, 5 августа, армия Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Нанесено несколько ударов.

Конфликту предшествовал арест лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Это произошло во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в начале этой недели.

Палестинцы угрожали Израилю ответными атаками за этот арест. За несколько часов до начала операции министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что армия примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

Как сообщает Reuters, во время ударов по Газе был ликвидирован высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад". Это подтвердил официальный представитель группировки боевиков.

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