В израильском тылу в радиусе 80 км от сектора объявлено "особую ситуацию".

В пятницу, 5 августа, армия Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Нанесено несколько ударов.

Об этом сообщает Минобороны Израиля.

Сейчас израильская армия наносит удары по объектам в секторе Газа. В радиусе 80 км в израильском тылу объявлено "особое положение" для предоставления властям больших полномочий в отношении гражданского населения с целью его защиты.

Конфликту предшествовал арест лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Это произошло во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в начале этой недели.

Палестинцы угрожали Израилю ответными атаками за этот арест. За несколько часов до начала операции министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что армия примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

"Нашим врагам в целом и лидерам ХАМАСа и "Исламского джихада" я прямо говорю: "Вваше время ограничено". Угроза будет устранена так или иначе", - заявил Ганц.

Как сообщает Reuters, во время ударов по Газе был ликвидирован высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад". Это подтвердил официальный представитель группировки боевиков.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Военно-воздушные силы Израиля атаковали военные позиции в окрестностях столицы Сирии Дамаска.

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