Силы обороны Израиля готовятся ко всем сценариям, на всех фронтах, включая север и центр страны.

В связи с обострившейся ситуацией в секторе Газа министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о мобилизации 25 000 резервистов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ганц, отметил, что силы обороны Израиля готовятся ко всем сценариям, на всех фронтах, включая север и центр страны.

"Мы не позволим никому угрожать или наносить ущерб гражданам Израиля. Кто попробует – пострадает. Мы не стремимся к конфликту, но мы без колебаний будем защищать наших граждан, если потребуется", - заявил министр.

Резервистов призывают в Южное командование, подразделения противовоздушной обороны, командование тыла и боевые части, также призывают офицеров.

Обострение в секторе Газа:

5 августа 2022 года армия Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Нанесено несколько ударов.

В тот же денm, 5 августа, "Исламский джихад" ударил по Израилю в ответ на удары по Газе. Было выпущено около 50 ракет.

Конфликту предшествовал арест лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади.

Палестинцы угрожали Израилю ответными атаками за этот арест. За несколько часов до начала операции министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что армия примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

Во время ударов по Газе был ликвидирован высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад". Это подтвердил официальный представитель группировки боевиков.

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