Ранее израильские спецслужбы задержали четырех палестинцев, сбежавших из тюрьмы, на что ХАМАС отреагировал ракетным обстрелом территории Израиля.

Израиль нанес удары по позициям ХАМАСу в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Как заявили израильские военные, удары были нанесены по подземной инфраструктуре боевиков движения ХАМАС: мастерской по производству ракет, склада оружия, тренировочного центра и тоннеля, сообщает Deutsche Welle.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

Отмечается, что в последние дни напряженность в регионе усилилась.

Так, 10 сентября были задержаны четверо палестинских заключенных, которые в начале недели сбежали из израильской тюрьмы строгого режима. После этого из Сектора Газа было выпущено несколько ракет по Израилю, которые были перехвачены системой "Железный купол".

Двое из шести палестинских боевиков, которым удалось сбежать из тюрьмы через отверстие в камере, по данным израильской полиции, все еще находятся на свободе.

Четырех беглецов задержали в арабской деревне близ Назарета на севере Израиля. Все они были осуждены за совершение или планирование нападений на израильтян, или подозревались в этих преступлениях.

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Несколькими днями ранее, 7 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в Секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, которые вызвали пожары на юге страны.

Боевые действия между Израилем и Сектором Газы

В конце мая между Израилем, группировками ХАМАС и "Исламский джихад" вступил в силу режим прекращения огня, положивший конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались в течение 11 дней. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из Сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

Автор: Антонина Доломанжи